2019/08/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملفات عدة يطرحها "رئيس التحرير" على طاولة ضيوفه ..



وهذا أبرز مادار في البرنامج

الخميس

08

أب

2019 :

10:14 pm

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جدد النائب السابق فوزي أكرم ترزي رفض القوى الوطنية السياسية

والشعبية جعل العراق ساحة للصراع أو الأعتداء على دول الجوار ، وأضاف

ترزي لدى إستضافته في برنامج "رئيس التحرير" الذي تبثه آفاق أن العراق

دفع فاتورة دماء كبيرة من أجل الدفاع عن أرضه ضد الإرهاب كما أن نداء

المرجعية الدينية تعد نقطة تحول كبيرة في تأريخ العراق ، وأشار إلى أن

الحروب السابقة في العراق دمرت البنى التحتية بالكامل إما الآن فأن

الحكومة العراقية لديها رؤية ستراتيجية خارجية جيدة وهذا مؤشر إيجابي

على عمق قيادة الدولة ، مبيناً أن شوكة جو بايدن سيء الصيت كُسرت

وأحبط مشروعه الرامي لتقسيم العراق بتضافر ووحدة أبناء الشعب العراقي

بجميع مكوناته وأطيافه كما أن إستهداف مقرات الحشد الشعبي مؤشر خطر

على حجم المؤامرة التي تطال أبناء الشعب ، لافتاً النظر إلى أن

القيادة الإيرانية لها عقلية بناء الدولة بجدارة وكفاءة عالية وفق خطط

وبرامج ممنهجة ونجحت طهران بدرجة كبيرة في المفاوضات والحوارات التي

أجرتها مع العديد من الدول ، مشيراً إلى وجود محاولات يائسة للسعودية

لأن تكون الممثل الشرعي الوحيد لأهل السنة وهذا غير ممكن في ظل

الأوضاع والظروف المحيطة بها.رئيس المرصد الوطني للإعلام د.



خالد السراي من جانبه رأى أن ما يحصل

في المنطقة من تدمير وتمزيق مشروع الكيان الإسرائيلي الأميركي عبر

الشرق الأوسط الجديد لتدمير المجتمعات ، وأضاف أن الثورة الإسلامية في

إيران نقطة تحول كبيرة في المنطقة كما أن إيران تمثل حاجز صد ستراتيجي

ضد جميع المؤامرات التي تطال شعوب المنطقة على الرغم من أن الجمهورية

الإسلامية تدفع ثمن دفاعها عن قضايا الأمة المصيرية من خلال فرض

الحصار ، وأشار إلى أن السعودية لا تستطيع المواجهة مع أية دولة كونها

ضعيفة وليس لها القدرة على ذلك كما أن محور المقاومة بقيادة إيران

يستطيع حماية جميع دول المنطقة ويقف ضد التقسيم ، مبيناً أن الشعب

اليمني أصبح أسطورة ولقن تحالف العدوان السعودي درساً في التضحية

والبطولة ، موضحاً أن غالبية الشعوب العربية ترفض تطبيع حكامها مع

الكيان الصهيوني إما مايجري من تحرك سعودي إماراتي فأن الهدف منه

تنفيذ مخططات أميركا في المنطقة.رئيس مركز الكلمة للدراسات والتحليل الستراتيجي مهدي خزعل بدوره فقد

أكد أن التحالف السعودي مهزوز والرياض تطالب الحماية من أميركا كما أن

الأسرة السعودية تواصل إضطهاد شعبها عبر قمع حرية الرأي والتعبير ،

وأشار إلى أن الإدارة السعودية متخبطة على الرغم من الدعم الأميركي

وتبحث الأسرة السعودية عن من يحميها من إيران ويقدم لهم الخدمة ،

مبيناً أن تواطؤ وخضوع بعض حكام الخليج السبب في تمادي الكيان

الإسرائيلي بجرائمه ، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية لها دور كبير في

المنطقة ولن تسمح للكيان الإسرائيلي التحكم بمصير الشعوب ، وشدد على

أن العراق بات له دور كبير ومؤثر في المنطقة سيما بعد دحر داعش

الإرهابي ، معرباً عن أمله من الحكومة أن تسعى إلى الحفاظ على وحدة

العراق وتحقيق تطلعات وآمال الشعب ..

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