مجلس نينوى: هناك تخوف كبير من دخول المندسين في التظاهرات

2019/08/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ النبأ للأخبارأبدى مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، مخاوفه من دخول بعض المندسين في التظاهرات التي يقوم بها أهالي منطقة السهل، مبينا ان المحافظة غير راضية على تصرفات المتظاهرين.

وقال نائب رئيس المجلس، نور الدين القبلان، في حديث لوكالة النبا للاخبار، ان "مجلس المحافظة غير راض عن التصرفات التي يفعلها المتظاهرون في ساحة الاعتصامات بمنطقة سهل نينوى".

وبين القبلان، ان "هناك تخوف كبير من دخول المندسين الى التظاهرات لكي يستثمرون تلك الأوضاع بالشكل المأساوي"، مؤكداً انه "يجب ان يكون هناك انصياع من قبل الأهلي لأوامر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لان الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية".

وأشار، الى ان "التظاهرات والاعتصامات حق مكفول دستوريا لكن يجب ان يكون التظاهر بشكل سلمي كبير بتقديم الطلبات الى الجهات المسؤولة ولقاء أصحاب الشأن".انتهى/س

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