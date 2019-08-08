2019/08/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة مساء الجمعة، بلقاء ليفربول ونوريتش، لتعود الإثارة في الموسم الجديد الذي يعد بالكثير من الأحداث والإثارة.وأغلقت رابطة الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات مساء الخميس، لتتضح الصورة النهائية بشكل أكبر، حول الشكل النهائي للأندية الـ20، التي ستدخل “معركة” طاحنة على مدار 10 أشهر.ومن المتوقع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاقة “البريميرليغ”..قوانين جديدة ومنافسة شرسة وحصان أسود المركز الخبري الوطني.

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