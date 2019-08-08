العراق يسلم الكويت رفات 46 مفقودا بمشاركة بعثة الصليب الأحمر في بغداد

2019/08/08 | 22:24

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ضمن سعي وزارة الخارجيّة إلى جانب وزارتي الدفاع والصحة لإنهاء ملفّ الأسرى والمفقودين الكويتيين وبمُشارَكة بعثة الصليب الأحمر في بغداد

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إجراء مراسم تسليم رفات ستة وأربعين من المفقودين كان قد تمكّن الفريق الفنّي المعنيّ من العُثُور عليها في محافظة المثنى في السادس من شهر آذار الماضي، مبينا ان نتائج التحليل الجينيّ أظهرت أنّ هذه الرفات تعود للمفقودين الكويتيين.

وأشار الصحاف الى ان العراق يؤكد أنّه لن يدّخر أيّ جُهد لتحديد مصير المفقودين الآخرين، مثمنا جهود بعثة الصليب الأحمر في بغداد والتي كان لها الأثر الكبير لتحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني.

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