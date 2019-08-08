الطيران المدني: استكمال جميع التحضيرات اللوجستية والفنية في المطارات العراقية لإستقبال عيد الاضحى المبارك

2019/08/08 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم الخميس، ان مطاراتها العاملة في البلاد استعدت فنياً ولوجستياً لإستقبال عيد الأضحى المبارك عبر توفير جميع الاحتياجات والخدمات الضرورية التي تسهم في انسيابية حركة المواطنين في السفر.

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