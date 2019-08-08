إعتقال 7 مطلوبين والعثور على مخلفات حربية في عمليات إستباقية شمالي بابل

2019/08/08 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الخميس، إعتقال 7مطلوبين والعثور على مخلفات حربية خلال عمليات إستباقية نفذتها قوة مشتركة في قضاء المسيب شمالي المحافظة .

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