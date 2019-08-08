2019/08/08 | 22:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الخميس، إعتقال 7مطلوبين والعثور على مخلفات حربية خلال عمليات إستباقية نفذتها قوة مشتركة في قضاء المسيب شمالي المحافظة .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إعتقال 7 مطلوبين والعثور على مخلفات حربية في عمليات إستباقية شمالي بابل ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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