نصيف: وزير العمل ابلغ البرلمان بتطبيق مبادرة السكن مطلع العام المقبل

2019/08/08 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنكين ريكاني ابلغ مجلس النواب بتطبيق مبادرة حل أزمة السكن مطلع العام المقبل.

وقالت نصيف في تصريح صحفي ، إن “العائلات الفقيرة ستوزع لها قطع الأراضي والوحدات السكنية بعد إكمال فرزها من قبل اللجان المخصصة لذلك”، لافتة إلى إن “بعض العائلات ستمنح وحدات سكنية في بعض المحافظات والبعض الأخر ستخصص لهم قطع أراضي إذا لم تتوفر الوحدات السكنية في محافظاتهم”.

وأضافت أن “ريكاني ابلغ مجلس النواب بان مبادرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحل أزمة السكن وتوزيع الأراضي للعائلات الفقيرة ستطبق مطلع العام المقبل”، مبينة أن “الحكومة جادة في أزمة السكن وتحسين الظروف المعيشية للعائلات الفقيرة”.

وأكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، في وقت سابق، أن مبادرة الحكومة بتوزيع الأراضي للعائلات الفقيرة وحل أزمة السكن والعشوائيات ستفعّل قريبا، فيما بينت أن المبادرة ستناقش داخل مجلس النواب لدارسة حجم الأموال التي ستخصص لها والية توزيعها على العائلات ذات الدخل المحدود والفقراء.

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