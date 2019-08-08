الكعبي يدعو الفيفا والاتحاد الآسيوي الى رفع الحظر كليا عن ملاعب العراق

2019/08/08 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الخميس 8 اب 2019 رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو ، الى اصدار قرار برفع الحظر كليا عن العراق والسماح له باحتضان المنتخبات الكروية العربية والعالمية على ارضه وبين جمهوره .

واكد الكعبي في رسالة موجهة الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان العراق يشهد حضور الكثير من رؤساء الدول والوفود الرسمية ويعقد على ارضه مختلف الفعاليات والمؤتمرات العربية والدولية ، فيما دعا السيد انفانتينو الى زيارة العراق للاطلاع على الأجواء الإيجابية التي يشهدها .

كما دعا رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم ال خليفة ، الى تفعيل جهوده في رفع الحظر عن ملاعب العراق ، داعيا إياه لزيارة العراق مع اي لجنة يرتئيها لتقييم الوضع العام في العراق بعد أن تعافى من الارهاب واستقبل على ارضه الكثير من الفعاليات كاستضافة نهائي كاس الاتحاد الأسيوي في البصرة ، وبطولة غرب اسيا المقامة حاليا في كربلاء واربيل .

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