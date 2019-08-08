شاهد.. مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السوري

2019/08/08 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يلعب المنتخب الوطني الآن مباراة الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا امام المنتخب السوري.

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