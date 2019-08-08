بالصورة.. تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة سوريا بعد قليل

2019/08/08 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} يلعب منتخبنا الوطني بعد قليل مباراته الثالثة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا على ملعب كربلاء في العراق.ويدخل العراق متصدراً للمجموعة بـ 6 نقاط بعد فوزين على لبنان وفلسطين، وسوريا بنقطة واحدة بعد خسارة امام لبنان وتعادل مع اليمن.





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