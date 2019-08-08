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عمليات القتل الجماعي تعود الى أمريكا من جديد

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عمليات القتل الجماعي تعود الى أمريكا من جديد

الخميس 8 أغسطس 2019 - 22:07

هشاشة الوضع الامني الداخلي في امريكا كان السبب وراء ازدياد عمليات القتل الجماعي مؤخرا فيها ,امريكا سجلت خلال هذا العام الحالي 32 عملية إطلاق نار جماعي وفي مناطق متفرقة من البلاد .

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