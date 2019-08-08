بالوثيقة .. نائب يقدم طلبا للحلبوسي لالغاء امر تعيين المفتشين العموميين ويحدد 7 مخالفات

2019/08/08 | 22:39

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بغداد اليوم - بغداد

قدم النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الخميس (8 اب 2019)، طلباً رسمياً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لالغاء الامر الديواني بتعيين المفتشين العموميين.

وتضمن الطلب الذي قدمه الموسوي للحلبوسي، "7 مخالفات قانونية في تعيين المفتشين العموميين، منها ان بعضهم توجد ضده قضايا فساد ورشاوى مازالت منظورة امام القضاء، ومنهم من مارس دوره كمفتش عام في اكثر من 4 وزارات وتجاوز فترة 5 سنوات في عمله وهذا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية المرقم 70 لسنة 2011".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا آخر.

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قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، فيصل العيساوي، اليوم الخميس، أن البلاد وصلت لمرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما أكد أن المشكلة الحقيقة في البنك المركزي العراقي.

وقال فيصل العيساوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي

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علق عضو اللجنة النيابية عبد الهادي السعداوي، اليوم الخميس، على توصيات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق جافين جراي الأخيرة بضرورة إجراء بغداد "إصلاحات رئيسية" لإصلاح الهيكل المالي للبلاد، فيما أشار إلى أن هذه ال

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كشف النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الخميس 8 اب 2019، عن ما اعتبرها ملفات "فساد" في شركة نفط البصرة.

وبحسب الوثائق الصادرة من مكتب النائب عدي عواد، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فأن

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