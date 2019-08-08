2019/08/08 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC عبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مجددا، الخميس، عن عدم رضاه بشأن قوة الدولار الأميركي، قائلا إن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الخاصة بأسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين.وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر: “المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب “غير راض” عن الدولار..ويحمّل “البنك المركزي” المسؤولية المركز الخبري الوطني.

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