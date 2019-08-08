بالوثائق: عبد المهدي ينقل 62 ضابط الى المنافذ الحدودية بشكل سري لعام واحد

2019/08/08 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/ الغد برس:اصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اوامر سرية، بنقل 62 ضابط من وزارة الداخلية، ينتمون الى دوائر مختلفة، الى الهيئة العامة للمنافذ الحدودية.

وبينت وثائق حصلت عليها "الغد برس"، ان موافقة عبد المهدي على عملية النقل، تتضمن زج المذكورين في هيئة المنافذ، لمدة عام واحد فقط.واشارت مصادر "الغد برس"، الى ان قائمة اخرى باسماء اقل كانت قد صدرت في وقت سابق، قبل ان يتم استبدالها.

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