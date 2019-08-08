“بالفيديو” حماية وزير النفط تطلق الرصاص الحي لتفريق خريجات اعترضن موكب الغضبان!!!

2019/08/08 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أطلقت حماية وزير النفط ثامر الغضبان الرصاص الحي في الهواء لتفريق خريجات من كلية الهندسة “كيمياء” اعترضن موكب الغضبان.وطالبت تنسيقية المهندسين المعتصمين وزارة الداخلية بالتدخل فوراً واعتقال مطلقي العيارات النارية،كما دعت فيما مجلس النواب لاستجواب وزير النفط .

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