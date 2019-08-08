2019/08/08 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC نشرت ادارة مرآب مطار بغداد الدولي، الخميس، اسعار وقوف السيارات فيه، فيما حددت اول يومين من العيد مجانا.وقال بيان صادر من الادارة ان “الدخول الى موقف السيارات الخاص بالمسافرين و مرافقيهم سيكون مجاني لمدة يومين و بتاريخ الـ11 والـ12 من اب الحالي”.واضاف ان “اجره الدخول مع الساعة الاولى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح اغلى مرآب للسيارات في العراق المركز الخبري الوطني.

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