“بالفيديو” ضابط مرور يعتدي على مواطن بصحبة عائلته في منطقة الكرادة وسط بغداد!!!

2019/08/08 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اعتداء ضابط مرور برتبة ملازم أول على مواطن بصحبة عائلته في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

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