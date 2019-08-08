الخزعلي: نستغرب امر تعيين المفتشين العموميين بعد تصويت البرلمان على الغاء عملهم

2019/08/08 | 23:10

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بغداد اليوم - بغداد

ابدى الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس (8 اب 2019)، استغرابه من صدور الامر الديواني الخاص بتعيين المفتشين العموميين بعد تصويت البرلمان على الغاء عملهم.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "‏نستغرب صدور امر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعد ما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي ندعوه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني".

ودعا الخزعلي مجلس النواب الى "حسم ملف المفتشين العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا آخر.

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وتضمن الطلب الذي قدمه الموسوي للحلبوسي، "7 مخالفات

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