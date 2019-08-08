التعليم النيابية : لن نسمح بإستغلال اعتصام حملة الشهادات العليا سياسيا

2019/08/08 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) / علي النصر الله / ….



أكد عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية رياض المسعودي ، اليوم الخميس ، ضرورة التعامل مع ملف حملة الشهادات العليا مهنيا و”لا نسمح بإستغلال الاعتصام سياسيا كون جميع حملة الشهادات العليا هم أبناء العراق”

وقال المسعودي لـــ ( المستقلة ) إن “لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عازمه على وضع حل مناسب من خلال التفاهم على توفير درجات وظيفية من الحذف والاستحداث لحملة الشهادات العليا “.

واشار الى ان الدرجات الموجودة “لدى الجامعات العراقية تقترب من ثلاثة آلاف درجة وظيفية “.



مؤكدا إن “التعيين هو حق لجميع حملة الشهادات العليا في العراق دون تمييز بين فئة وأخرى “.

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