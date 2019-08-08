العراق يحذر مواطنيه من رسائل الكترونية ستصل لهواتفهم

2019/08/08 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت شعبة الجرائم الإلكترونية في مديرية تحقيق الأدلة الجنائية العراقية العراق من رسائل العيد الوهمية.وقالت الشعبة، اليوم الخميس، إنها تحذر من روابط "رسائل العيد الوهمية"، والتي سيبدأ الترويج لها خلال الأيام المقبلة.وتابعت "أن تلك الرسائل قد تكون محقونه بفايروسات لاختراق الهواتف الذكية بحجة الضغط لمرتين على الصورة لتشاهد الهدية، أو فتح الرابط أو الرسالة للحصول على الهدية وغيرها من الأساليب الأخرى راجين الحذر منها".

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