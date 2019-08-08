تقرير لـ”يس عراق” أكثر من 22 الف عاطل في المثنى بينهم حملة شهادات عليا!!!

2019/08/08 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق سجلت المثنى أكثر من 22 الف عاطل عن العمل من مختلف الشرائح بينهم حملة شهادات عليا في احدث احصائية أعلنتها دائرة التشغيل والقروض في المحافظة.قصص العاطلين عن العمل وثقها لنا مراسل “يس عراق” حيدر غازي في سياق التقرير الآتي:-

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