ماذا تعرف عن متلازمة نصف الطريق؟

2019/08/08 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الفايروس منتشر في البلدان النامية كثيرا لانها تفتقر للارادة وتخقيق الذات...تخلصت منه كثير من دول اوربا وتخلصت منه اليابان والصين وووووو كثير من

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