النزاهة النيابية: بيان المالية تضليل للرأي العام وماضون باستجواب وزيرها

2019/08/08 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، ان بيان وزارة المالية يعد تضليلاً للرأي العام، مؤكداً بأنه ماضٍ بإستجواب وزيرها فؤاد حسين.وقال الكلابي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “بيان وزارة المالية هذا اليوم هو محاولة لتضليل الرأي العام من خلال خلط الاوراق والتغطية على سرقات […]

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