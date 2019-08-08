2019/08/08 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الخميس مزاعمه الواهية بشان

التفاوض مع ايران.

وزعم الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "​إيران​ واقعة في مشكلة

كبيرة وترغب باستماتة في الحديث معنا".

كما توجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول: "ليس من حق أحد

أن يتحدث مع إيران نيابة عن ​الولايات المتحدة​".

وكان وزير الخارجية الايراني غرد يوم الاثنين: "إن الولايات المتحدة

لاترغب بالحوار بل تريد من ايران الاستسلام ".



وهذا لن يحدث

أبدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يكرر مزاعمه الواهية بشان ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يكرر مزاعمه الواهية بشان ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).