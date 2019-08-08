2019/08/08 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احدث مؤلفات الاستاذ سامح عسكر فيما يخص ايران و الخليج

مولود جديد لأعمالي رقم 13 هذه المرة عودة للكتب السياسية بعد انقطاع

5 سنوات تفرغت فيها سابقا للتصنيف الفكري والنقدي والفلسفي

والأدبيفي هذا الكتاب تم مناقشة الأزمة الخليجية بمنظور شامل من عدة أبعاد

"سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية وفلسفية وتاريخية" بشكل متعمد ،

ذلك لإيماني أن الصراعات المعقدة لم تكن لها أن تتعقد إلا بإهمال

طبيعتها وأسبابها وغاياتها بكل وضوح وصدق..تم مناقشة بعض القضايا المعرفية على الهامش المختصة بأحد جوانب الأزمة

مع التركيز على الجانب التحليلي لتفككيك كل قضية وفهمها على حدا..الكتاب تم رفعه على ثلاثة مواقع لسهولة التحميلموقع الفور شير..



https://bit.ly/2MQ5zB9ميديا فاير..



https://bit.ly/2M6uFMKجوجل درايف..



https://bit.ly/2yIZBcXمع خالص تحياتي وشكر خاص للفنان الأستاذ: "محمد الكبسي " مصمم

الغلاف

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