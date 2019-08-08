2019/08/08 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أصدرت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الخميس، بيانا، أوضحت فيه تفاصيل عملية المداهمة التي نفذتها قوات الأمن على منزل القيادي بحركة “النهضة”، عبد العزيز الدغسني.وقالت الداخلية في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي: “على إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مداهمة عناصر أمنية لمنزل المواطن، عبد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية التونسية تنشر بيانا بشأن مداهمة منزل قيادي بحركة “النهضة” وكالة خطوة برس.

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