هيبت بافي حلبجة - نقض مفهوم فلسفة التاريخ لدى هيجل

2019/08/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة نقض فلسفة التاريخ لدى هيجل هيبت بافي حلبجة بعد ما أنتقدناه في مفهومين جوهريين ، نقض مفهوم الإغتراب ( حلقة خاصة ) ، ونقض مفهوم الفلسفة الطبيعية ( حلقة خاصة ) ، ها نحن نحاول أن ننتقضه في مفهومه لفلسفة التاريخ من خلال مؤلفاته الأساسية ، محاضرات في فلسفة التاريخ ( العقل في التاريخ ، والعالم الشرقي ) ، ظاهريات الروح ، علم المنطق ، مبادىء فلسفة الحق ، تلك المؤلفات التي تمثل النسق الفكري ، المنظو......

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