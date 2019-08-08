2019/08/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو كان ذلك النهار هو 8/8/1988 سمير حنا خمورو جاءت الى المعهد العالم العربي في باريس حيث كنت اعمل كرئيس قسم الابداع السمعي البصري، فنانة إيطالية تطلب العون للحصول على معلومات عن المسرحي العربي خاصة وانهم قد قرروا ان تكون هذه الدورة عن مسرح الدول العربية الواقعة على البحر الابيض المتوسط.وفِي الاستقبال في الطابق الأرضي، شرحت لهم عن مهمتها، فأجابتها احدى الشابات؛ اننا لا نملك مسرح، وليس ......

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