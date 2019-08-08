خلية الإعلام الأمني: استشهاد مواطنين اثنين بسقوط 4 قنابر هاون على قرية ابو نزار في ديالى

2019/08/08 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس، استشهاد مواطنين اثنين بسقوط 4 قنابر هاون على قرية ابو نزار في ديالى

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