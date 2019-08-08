2019/08/08 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر أمني، الخميس، بارتفاع حصيلة النزاع العشائري في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقال المصدر، إن حصيلة النزاع العشائري في منطقة عرب جبور بالدورة جنوبي بغداد ارتفع الى تسعة قتلى، مشيرا الى وجود خمسة جرحى ضحايا النزاع مضيفا ، أن قائد شرطة بغداد يشرف شخصيا على ملف التحقيقات في الحادث.و في وقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ٩ أشخاص بنزاع عشائري مسلح في الدورة ببغداد) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ٩ أشخاص بنزاع عشائري مسلح في الدورة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).