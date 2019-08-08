روسيا : الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب احتدمت بشكل حاد

2019/08/08 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن احتدام الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية بشكل حاد، مشيرا إلى تصاعد هجمات المسلحين على مدن وبلدات سورية.وأكد رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أليكسي باكين، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن “الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب احتدمت بشكل حاد.ورفضت قيادة الجماعات […]

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