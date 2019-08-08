العبودي يشدد على محاسبة الوزراء وينتقد عشوائية البرنامج الحكومي {موسع}

2019/08/08 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، علي العبودي، على ضرورة "توبيخ" الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي "لتقصيرهم" في تنفيذ انجازات البرنامج الحكومي.

وقال العبودي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية، ان "البرنامج الحكومي يغيب عنه أولويات المشاريع والارقام التي ذكرت فيها أفراط وعشوائية وانطوى على سرد وشروحات غير مبررة وتفتقر للدقة".وأشار الى، ان "الحكومات بعد 2003 عجزت عن توفير البطاقة التموينية وكأنه أصبح ملف نووي" مشيرا الى ان "تقييم عبد المهدي للبرنامج الحكومي كنا نتمنى ان يكون بمستوى الطموح يوازي تحديات البلد".ولفت العبودي الى ان "الاوزان الوقتية مغيبة في البرنامج ويجب توبيخ الوزراء للمخرجات السلبية في الانجاز الحكومي واستضافتهم في البرلمان على ذلك".وبين ان "اللجنة المكلفة من تيار الحكمة الخاصة بتقييم البرنامج الحكومي استندت لخبراء ومستقلين وكان تقريرها مهنياً ونسبة تقييمه كانت قريبة من نسبة تقيم لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية وحتى مشابه في بعض الفقرات بينهما".



وأوضح العبادي ان "تقرير المعارضة هو نصيحة أكثر من محاولة إحراج الحكومة لما فيه من حالة من النضج وللأسف لم نتسلم رد أمانة مجلس الوزراء بشأنه رغم تسليمه قبل 10 أيام".وأشار الى "مشكلة النفط بين المركز الاقليم ليست وليدة اللحظة والدستور واضح في ادارة الثروة النفطية بانها ملك لكل الشعب العراقي" مؤكداً ان "نفط الاقليم هو حقوق أمة وليس لمكون سياسي او قومي".وأبدى استغرابه من "خلو البرنامج الحكومي تماما من أي إشارة للرقابة على المنافذ الحدودية".انتهى

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