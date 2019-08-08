2019/08/08 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن استشهاد مواطنين بسقوط قنابر هاون في ديالى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “مواطنين اثنين استشهدا بسقوط ٤ قنابر هاون على قرية ابو نزار في محافظة ديالى”.واضافت ان “القوات الأمنية تجري بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على هذا العمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد مواطنين بسقوط قنابر هاون على قرية بديالى وكالة خطوة برس.

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