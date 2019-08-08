الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط قذائف هاون على قرية في ديالى

2019/08/08 | 23:41

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل مدنيين اثنين بهجوم على قرية ابو نزار بديالى.وقالت الخلية في بيان، ان "مدنيين اثنين قتلا بسقوط اربع قنابر هاون على قرية ابو نزار في محافظة ديالى".

واضافت ان "القوات الأمنية اجرت بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

بغداد اليوم _ ديالى

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، عن موافقة وزارة الدفاع على دفع رواتب 4 أشهر لصحوات محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري وافق بشكل رسمي على دفع رواتب 4 اشهر

بغداد اليوم _ البصرة

كشف مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر محمد الزيداوي، اليوم الخميس، عن "تفشي" ظاهرة ابتزاز الشركات العاملة في المحافظة من قبل "مدعي المشيخة، بدعم من مسؤولين في بغداد".

وقال الزيداوي في تصريح خص به (بغداد

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بان مدنيا قتل واصيب اخر بسقوط 6 قذائف هاون على قرية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "6 هاون سقطوا على احدى قرى مياح في قاطع امام ويس شمال شرق ب

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