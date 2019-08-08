2019/08/08 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ru_nJ_7TPTU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشريط الاصفر يسلط الضوء على حقيقة الحياة تحت رحمة داعش .. ويكشف المستور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشريط الاصفر يسلط الضوء على حقيقة الحياة تحت رحمة داعش .. ويكشف المستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).