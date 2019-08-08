مقتل شخصين بسقوط قنابر هاون في ديالى

2019/08/08 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل شخصان بسقوط قنابر هاون على قرية في محافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، "استشهاد مواطنين اثنين بسقوط ٤ قنابر هاون على قرية ابو نزار في محافظة ديالى، والقوات الأمنية تجري بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

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