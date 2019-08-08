2019/08/08 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس قالت شركة ريلمي الصينية، إنها سوف تطلق 3 هواتف جديدة تضم 4 عدسات للكاميرا في الواجهة الخلفية، أحد هذه الهواتف سيضم كاميرا دقتها 64 ميجابكسل.وأشارت تسريبات في الأيام القليلة الماضية إلى أن الشركة ستطلق قريبًا هاتفها الجديد Realme 5 وهو الوحيد الذي سيضم كاميرا أساسية دقتها 64 ميجابكسل من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريلمي تعد باطلاق 3 هواتف بكاميرا رباعية بحلول أكتوبر وكالة خطوة برس.

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