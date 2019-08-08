الشيخ الأمين يعلق على الأمر الديواني بتعيين مفتشين عموميين

2019/08/08 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، على "صدور امر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعدما صوت مجلس النواب من حيث

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