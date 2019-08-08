2019/08/08 | 23:56

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استشهاد 4 مواطنين جراء سقوط قذائف هاون في قرية ابو نزار بمحافظة ديالى

الخميس

08

أب

2019 :

11:35 pm

18

استشهاد مواطنين اثنين بسقوط ٤ قنابر هاون على قرية ابو نزار في

محافظة ديالى، والقوات الأمنية تجري بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على

هذا العمل الإجرامي.

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