2019/08/09 | 00:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد- الحل العراق أعلن الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، اليوم الخميس، أن النظام في إيران بات في مشكلة مالية خطيرة، مؤكداً أن المسؤولين الإيرانيين يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: إيران في مشكلة خطيرة.. إنهم يائسون) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ترامب في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: إيران في مشكلة خطيرة.. إنهم يائسون) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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