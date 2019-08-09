ترامب: إيران في مشكلة خطيرة.. إنهم يائسون

2019/08/09 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، اليوم الخميس، أن النظام في إيران بات في مشكلة مالية خطيرة، مؤكداً أن المسؤولين الإيرانيين يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة.وقال ترامب في […]

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