امال الحسين - عن المفهوم التاريخي للينينية

2019/08/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين للتحريفية التي لطالما حاربها لينين تعبيرات شتى اليوم تلتقي جميعها في العزم على محاربة الماركسية اللينينية في الوقت الذي تعتقد فيها أن الصراع قائم فيما بينها حول زعامة المنهج التحريفي الصحيح لتشويه الخط والاستراتيجية اللينينيين، تعبيرات اتخذت تسميات شتى تدعى الانتساب إلى تجاربة ثورية عالمية ومحلية تقدم نفسها كبديل للينينية وتصحيح ل"أخطائها" التي يلفقونها للتجربة الاشتراكية الوحيدة التي قلبت مسار ال......

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