الحلبوسي يعلق على امر تعيين المفتشين العموميين: ملتزمون بما صوتنا عليه

2019/08/09 | 00:12

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.

وقال الحلبوسي في بيان، إن "مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (75) لسنة 2004”، مشيرا إلى أن "هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية".

وتابع أن "من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة ٦١ من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية".

ودعا رئيس البرلمان، الحكومة إلى "الالتزام بقرارات مجلس النواب".

بغداد اليوم - بغداد

ابدى الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس (8 اب 2019)، استغرابه من صدور الامر الديواني الخاص بتعيين المفتشين العموميين بعد تصويت البرلمان على الغاء عملهم.

وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "

بغداد اليوم - بغداد

قدم النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الخميس (8 اب 2019)، طلباً رسمياً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لالغاء الامر الديواني بتعيين المفتشين العموميين.

وتضمن الطلب الذي قدمه الموسوي للحلبوسي، "7 مخالفات

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، فيصل العيساوي، اليوم الخميس، أن البلاد وصلت لمرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما أكد أن المشكلة الحقيقة في البنك المركزي العراقي.

وقال فيصل العيساوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي

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