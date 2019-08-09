ديالى.. قيادي بالحشد الشعبي يكشف هدف داعش من قصف قرية مياح

2019/08/09 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

اكد قيادي بالحشد الشعبي في محافظة ديالى ، الخميس، ان الهدف من قصف داعش لقرية مياح في المقدادية ، مؤكدا تمشيط مصدر انطلاقها.

وذكر معاون آمر اللواء 24 احمد التميمي لـ" الغد برس" ، إن" قرية مياح في أطراف قضاء المقدادية في ديالى تعرضت للقصف بقذائف الهاون من جهة منطقة الحفاير المحاذية لها".

وأضاف ،أن" قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وصلت الى القرية واخلت الشهيد والمصابين من المدنيين ، فيما اجرت عملية تمشيط واسعة لمصدر انطلاق الهاونات بمختلف الاسلحة وقصف اهداف محددة لداعش فيها صاروخيا".

وبين التميمي ،أن"هدف داعش من قصف القرية هو محاولة لإثبات وجوده نتيجة الضغط الكبير عليه في عملية ارادة النصر الثالثة في المحافظة وتكبده خسائر فادحة"،مبينا،أن" الاوضاع مسيطر عليها في الوقت الراهن".

وكان رئيس مجلس المقدادية عدنان التميمي افاد لـ"الغدبرس" ، بمقتل مدني وإصابة آخر بسقوط 6 قذائف هاون على قرية مياح في القضاء .

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