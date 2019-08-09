2019/08/09 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس أنه عاقب قسطنطين مخنوفيسكي حارس مرمى إف.كيه فنتسبيلس اللاتفي بالإيقاف 10 مباريات أوروبية.ووقع “يويفا” هذه العقوبة المغلظة على اللاعب بسبب “تصرف عنصري” خلال مباراة الفريق أمام جزيرا يونايتد من مالطا في الدوري الأوروبي.وتعرض الأوكراني مخنوفيسكي للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيقاف حارس فنتسبيلس اللاتفي 10 مباريات أوروبية وكالة خطوة برس.

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