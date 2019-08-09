الحلبوسي يذكر عبد المهدي: صوتنا على الغاء مكاتب المفتشين العموميين وعلى الحكومة الالتزام بقرارات البرلمان

2019/08/09 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.وقال الحلبوسي في بيان ورد الى “يس عراق” إن مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم […]

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