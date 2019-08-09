سقوط ٦ قذائف هاون على قرى مياح في ديالى

2019/08/09 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي، أمس الخميس،بان ٦ قذائف هاون سقطت على قرى شرق القضاء.

وقال التميمي في حديث

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