2019/08/09 | 00:27

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الحلبوسي: مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس، ان مجلس النواب

ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.وقال الحلبوسي في بيان لمكتبه : ان "مجلس النواب صوَّت في شهر آذار

الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين

العموميين"، مؤكدا "التزام المجلس بما تم التصويت عليه".وأضاف رئيس مجلس النواب ان "مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل

بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم

(٥٧) لسنة ٢٠٠٤"، مشيرا إلى أن "هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات

السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة

النزاهة والرقابة المالية".وتابع أن من "اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة ٦١ من الدستور هي

الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب

المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال

عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية".ودعا الحلبوسي "الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب".

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