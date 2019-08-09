2019/08/09 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء المباراة بين المنتخب العراقي والمنتخب السوري من دون اي اهداف وكالة خطوة برس.

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