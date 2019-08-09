المنتخب الوطني يتعادل سلباً امام سوريا في بطولة غرب آسيا

2019/08/09 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره السوري سلباً ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا المقامة على الاراضي العراقية.

وعلى ملعب كربلاء الدولي ظهر المنتخبين بمستوى متوسط مع محاولات خجولة من الفريقين.وبهذا التعادل يترفع رصيد المنتخب الوطني الى 7 نقاط في صدارة المجموعة بينما يبقى المنتخب السوري في ذيل الترتيب بنقطتين فقط.



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