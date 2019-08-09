العراق يعادل سوريا ويقترب من نهائي غرب آسيا

2019/08/09 | 00:43

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بغداد اليوم - بغداد

خرج منتخب العراق بكرة القدم، الجمعة، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جرى على ملعب كربلاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الاولى ببطولة غرب آسيا، فيما يقترب المنتخب العراقي من المباراة النهائية للبطولة في الرابع من آب الجاري.

بداية الشوط الاول واللقاء كان جس نبض من الفريق باداء كان في منتصف الملعب من دون ضغط او فرص فعلية، ولم يتعرض مرمى جلال حسن للتهديد يقابله الحارس السوري ابراهيم عالمه هو الاخر كان مستريحا ، وكان اول تهديد عراقي فعلي في الدقيقة ٩ بتسديدة ابراهيم بايش من خارج منطقة الجزاء، ومع مرور الوقت ارتفع الاداء وتميز بالسرعة خاصة من الجانب العراقي الذي ارتفع خطه البياني بتهديد المرمى السوري، وكان حسين على محور هجمات الفريق العراقي من الوسط وابراهيم بايش من اليسار، واجبرت سرعة وتنظيم خطوط المنتخب العراقي والضغط على حامل الكرة ،المنتخب السوي في التراجع الى الدفاع وغلق المنافذ، لكن الشوط الاول استمر بالتعادل السلبي حتى نهايته.

الشوط الثاني بدأ بتحكم دفاعي سوري مع اللعب على حامل الكرة العراقي،وشهدت الدقيقة 60 تسديدة عراقية قوية باقدام حسين علي انقذها الحارس ابراهيم عالم، فيما كانت اخطر فرصة من جانب سوريا في الدقيقة ٧٦ بتسديدة المرمور والتي مرت بجانب العمود، الا نتيجة التعادل السلبي رافقت المباراة حتى النهاية.

وبتعادل العراق وسوريا، استمر المنتخب العراقي بصدارة المجموعة ونقاطه الـ 7، واليمن وفلسطين واليمن بـ 4 نقاط، وسوريا نقطتين.

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